Симеоне – третий тренер в истории Лиги чемпионов с более чем сотней матчей у руля одного клуба

Главный тренер мадридского «Атлетико» сегодня провёл сотый матч у руля «матрасников» в рамках Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Opta Sports, теперь Диего – третий тренер в истории этого турнира, который провёл 100 и более матчей, возглавляя один клуб. Ранее в списке было лишь два тренера – это легендарные Сэр Алекс Фергюсон («Манчестер Юнайтед», 190 игр) и Арсен Венгер («Арсенал», 177).

Сотый матч для команды Симеоне в ЛЧ оказался победным – мадридцы уверенно обыграли в гостях действующего чемпиона Нидерландов, «Фейеноорд» и гарантировали себе плей-офф самого престижного еврокубка.