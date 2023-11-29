«ПСЖ» в компенсированное время с пенальти вырвал ничью у «Ньюкасла» и сохранил второе место в группе

«ПСЖ» играл лучше «Ньюкасла», но «сороки» долго вели в счёте за счёт гола Исака и блистательного выступления Поупа. Однако в компенсированное время французы всё же спасли для себя важную ничью.

Ситуация в группе F после четырёх туров сложилась напряженная. «Ньюкасл», занимавший последнее место, всего на три балла отставал от лидера дортмундской «Боруссии». «ПСЖ» в свою очередь шёл вторым, опережая «сорок» на два очка. Таким образом, победа в любом случае гарантировала бы парижанам еврокубковую весну, а при определенных раскладах и место в плей-офф Лиги чемпионов.

«ПСЖ» с первых минут пошёл вперёд и быстро мог открыть счёт. Дембеле справа навесил, у Ли не получился удар, но мяч отскочил в центр штрафной, откуда с лёта пробил Руис, но получилось выше. При этом испанец буквально снял футбольный снаряд с ноги у Мбаппе, который готов был пальнуть с разворота. Затем уже Хакими получил мяч справа в одиночестве и прострелил в центр, откуда всё тот же Мбаппе пяткой замыкал с линии вратарской, но Поуп выручил ворота. На двенадцатой минуте счёт уже могли открывать гости. Альмирон у чужой штрафной отобрал мяч и слева прострелил на ближний угол вратарской, откуда Исак пробил выш цели.

После этого в матче наступило затишье. Команды играли на равных, но в середине тайма гости счёт открыли. Ливраменто слева прошёл к углу штрафной, сместился в центр и покатил мяч правее на Альмирона, который нанёс обводящий удар. Доннарумма с этим выстрелом справился не слишком здорово, парировав футбольный снаряд перед собой, а на добивании первым оказался Исак.

Парижане после этого продолжали контролировать мяч, но «сороки» действовали в обороне максимально собранно, не создавая свободных зон для соперника. Разве что в одном из эпизодов Дембеле прорвался и бил в левый нижний угол из-за пределов штрафной, но Поуп ворота спас. «Сороки» спокойно вели тайм к победе, но уже в компенсированное время лишь чудом убереглись от пропущенного гола. После прострела Мбаппе слева Дембеле из центра штрафной расстреливал ворота, но просто угодил в Шёра. В итоге на перерыв англичане ушли с минимальным преимуществом в счёте.

В начале второго тайма характер игры не менялся: парижане катали мяч, а «сороки» спокойно оборонялись, действуя плотно в защите. Разве что на десятой минуте заключительной половины Ли сделал хитрую разрезающую передачу в штрафную на ход Дембеле, но Поуп вовремя вышел из ворот, и удар француза с близкого расстояния пришёлся во вратаря.

Луис Энрике пытался заменами перевернуть игру, и одна из них едва не сыграла в середине тайма. После прострела слева Баркола расстреливал ворота с линии вратарской, но Поуп сумел сложиться и коленом выручил ворота. Через пару минут француз получил мяч уже на левом угла штрафной, приблизился к воротам, но пробил мимо цели.

Парижане ещё стали активно требовать пенальти. Сначала это случилось после борьбы Хакими и Гордона, но после проверки ВАР фол зафиксирован не был. Через пару минут мяч с близкого расстояния попал в руку Майли, которая была в естественном положении. Доннарумма активно требовал за это пенальти, но вместо этого получил жёлтую карточку.

На 82-й минуте ещё один шанс упустил Дембеле. После прострела слева от Баркола экс-игрок «Барселоны» с угла вратарской бил в касание, но в створ не попал. Затем Мбаппе попытался всё сделать сам. На правом углу штрафной он по правилам оттолкнул Шёра и бил с острого угла, но попал в Поупа. Мяч отскочил обратно к Мбаппе, но повторный удар прошёл мимо створа. В компенсированное время вратарь гостей немного ошибся, дёрнувшись на выход после навеса, но потом оставшись на месте. Мяч долетел до дальнего угла вратарской, откуда Баркола пробил выше цели.

И всё же «ПСЖ» получил право на пенальти. Дембеле получил мяч в штрафной справа и простреливал, мяч попал в живот Ливраменто, а потом отскочил защитнику в локоть. После просмотра повтора судья нашёл повод назначить одиннадцатиметровый. Поуп угадал направление мяча, но отбить удар Мбаппе с точки не смог.

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В заключительном туре группового этапа через две недели «ПСЖ» отправится в Дортмунд к уже немотивированной «Боруссии», а «Ньюкасл» ждёт домашний поединок с «Миланом». Правда, пока команды готовятся к матчам внутреннего чемпионата. «ПСЖ» на выходных отправится на выезд к «Гавру» Далера Кузяева, а «Ньюкасл» в суперматче дома примет «Манчестер Юнайтед».