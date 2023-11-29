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«Манчестер Сити» уступал в два мяча «РБ Лейпцигу», но одержал победу

29 Ноября 2023 • 00:58 Комментировать
Манчестер Сити
3:2
РБ Лейпциг
окончен

«Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг» провели ключевой матч в борьбе за победу в группе Лиги чемпионов. «Горожане» даже в случае ничьей оставляли конкурентов позади, но с самого начала всё пошло по плану немецкой команды.

Хави Симонс по центру убежал к воротам и не попал в створ. Еще похожая атака, Лои Опенда оставил позади опекуна и результативно пробил в дальний угол - 0:1. Если британцы завершали атаки неточными ударами, то соперник под конец тайма забил еще раз. Опенда разобрался с обороной и удвоил счет, поймав голкипера на противоходе.

Во втором тайме Фил Фоден пасовал на Эрлинга Холанна, который при попустительстве центра обороны отыграл один мяч. Фоден и сам отличился чуть позже, ушел от защитника и прицельно пробил - 2:2. Бенджамин Сеско едва не отличился, но голкипер помешал мячу влететь под планку. Фабиу Карвалью все же послал мяч в цель, но гол отменен - вне игры. А вот «горожане» атаку левым флангом разыграли до верного, и Хулиан Альварес расстрелял ворота метров с семи - 3:2.

«Манчестер Сити» по итогам валидольного матча гарантировал себе первое место в группе, а соперник - второе.

Протокол игры  
Манчестер Сити3:2РБ Лейпциг
  13'Опенда Лои (0:1)
  33'Опенда Лои (0:2)
(1:2) Холанн Эрлинг54'  
(2:2) Фоден Фил70'  
(3:2) Альварес Хулиан87'  
Ортега ШтефанУокер Кайл 54' (Альварес Хулиан ( 54') Диаш Рубен  21' 46' (Аке Натан ( 46') Гвардиол Йошко 90' (Гомес Серхио ( 90') Аканджи МануэльРодри ЭрнандесСилва БернардуЛьюис РикоФоден ФилГрилиш Джек 54' (Доку Жереми ( 54') Холанн Эрлинг
Запасные: Филлипс КэлвинЭдерсон МораесБобб ОскарСтоунс ДжонКарсон Скотт
Бласвих ЯнисСимакан МохамедКлостерманн ЛукасЛюкеба КастеллоАйдара Амаду 74' (Карвалью Фабиу ( 74') Раум ДавидФорсберг Эмиль 60' (Баумгартнер Кристоф ( 60') Шлагер Ксавер 88' (Кампль Кевин ( 88') Зайвальд НиколасОпенда Лои 60' (Сеско Бенджамин ( 60') Симонс Хави 75' (Поульсен Юссуф ( 75')
Запасные: Ленц КристоферГулачи ПетерХенрихс Бенджамин
28 ноября. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити РБ Лейпциг

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