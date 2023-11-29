«Манчестер Сити» уступал в два мяча «РБ Лейпцигу», но одержал победу

«Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг» провели ключевой матч в борьбе за победу в группе Лиги чемпионов. «Горожане» даже в случае ничьей оставляли конкурентов позади, но с самого начала всё пошло по плану немецкой команды.

Хави Симонс по центру убежал к воротам и не попал в створ. Еще похожая атака, Лои Опенда оставил позади опекуна и результативно пробил в дальний угол - 0:1. Если британцы завершали атаки неточными ударами, то соперник под конец тайма забил еще раз. Опенда разобрался с обороной и удвоил счет, поймав голкипера на противоходе.

Во втором тайме Фил Фоден пасовал на Эрлинга Холанна, который при попустительстве центра обороны отыграл один мяч. Фоден и сам отличился чуть позже, ушел от защитника и прицельно пробил - 2:2. Бенджамин Сеско едва не отличился, но голкипер помешал мячу влететь под планку. Фабиу Карвалью все же послал мяч в цель, но гол отменен - вне игры. А вот «горожане» атаку левым флангом разыграли до верного, и Хулиан Альварес расстрелял ворота метров с семи - 3:2.

«Манчестер Сити» по итогам валидольного матча гарантировал себе первое место в группе, а соперник - второе.