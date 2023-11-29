Каталонские португальцы переехали «Порту»: голы двух Жоау обеспечили «Барселоне» долгожданный плей-офф Лиги чемпионов

«Барселона» и «Порту» сыграли в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Матч 5-го тура ЛЧ состоялся 28 ноября на стадионе «Олимпико».

Матч первого круга «Барселона» выиграла у «Порту» со скрипом, можно сказать, в своём стиле. «Порту» более очков не терял, догнав каталонцев к пятому туру, и был очень заряжен на реванш. Тем более, пока команда Хави ослаблена отсутствием Тер Штегена и Гави. Начало матча осталось за хозяевами, но гости сразу стали присматриваться, выискивать свободные зоны, дабы наказать «Барселону» за долгие позиционные наступления.

И потихоньку нашлись возможности для гостей. Мехди Тареми открыл счёт в середине тайма, с пары метров пробив после наброса справа. Хотел было иранец шумно отпраздновать гол, но лайнсмен уже стоял с поднятым флангом. Но этот момент так зарядил «Порту», что через минуту уже прилетел опаснейший момент. Жоау Мариу отдал на ход Галено, Вандерсон проткнул мяч мимо Кунде, а потом сильно пробил – Пенья выручил.

На исходе получаса «Барселона» наконец дрогнула. Состоялся форменный расстрел. Вандерсон пробил – накрыли. Подобрал Тареми и с дуги штрафной площади пробивал по центру. Мяч от Кунде и отскочил направо, откуда добил с угла вратарской Пепе Акино – 0:1. Правда, «Порту» лидировал в счёте всего две минуты. Сильно против был каталонский португалец. Жоау Канселу получил мяч от Педри, вошёл в штрафную площадь слева, раскачал оппонента и хлёстко пробил в дальнюю «шестёрку» - 1:1.

Обменялись голами, выдохнули и обменялись ещё опасными моментами. Рафинья и Варела поочередно забирали мяч на дуге чужой штрафной площади. Первый пробил сходу – совсем чуть-чуть не попал в угол, второй развернулся и ударил под штангу – Иньяки Пенья выручил в заправском прыжке. Своё слово ещё очень хотел сказать второй португалец «Барселоны». На дриблинге Фелиш прокинул двоих на линии штрафной площади и мощно пробил – зазвенела перекладина.

Тогда не получилось, пришлось создавать гол в связке с Канселу. Жоау выиграл верх и скинул на тёзку, Фелиш вернул во фланг, откуда разогнавшийся Канселу прострелил, а форвард завершил всё это действо мягким касанием, отправившим мяч под штангу – 2:1. На концовку матча сил ни у кого не осталось. «Барселона» окончательно засушила соперника, а «Порту» и не сопротивлялся особо, играл без огня уже. Из плохих новостей – травму получил Канселу, завершив матч на 10 минут раньше, вместо Жоау вышел Бальде.

Волевая победа гарантирует «Барселоне» плей-офф Лиги чемпионов и почти гарантирует первое место в группе. Даже поражение от «Антверпена» в последнем туре ничего не значит, если «Шахтёр» не обыграет «Порту».