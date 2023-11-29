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Лига чемпионов

Каталонские португальцы переехали «Порту»: голы двух Жоау обеспечили «Барселоне» долгожданный плей-офф Лиги чемпионов

29 Ноября 2023 • 00:57 Комментировать (3)
Барселона
2:1
Порту
окончен

«Барселона» и «Порту» сыграли в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Матч 5-го тура ЛЧ состоялся 28 ноября на стадионе «Олимпико».

Протокол игры  
Барселона2:1Порту
  30'Пепе VI (0:1)
(1:1) Канселу Жоау32'  
(2:1) Фелиш Жоау57'  
Пенья ИньякиАраухо РональдКунде ЖюльИньиго МартинесКанселу Жоау 82' (Бальде Алехандро ( 82') ПедриГюндоган ИлкайДе Йонг Френки  37'Рафинья Диас 90' (Ямаль Ламин ( 90') Левандовски РобертФелиш Жоау  59' 75' (Торрес Ферран ( 75')
Запасные: Касадо МаркАстралага АндерКочен ДиегоАлонсо МаркосКристенсен АндреасЛопес ФерминРомеу ОриольРоберто Серхи
Кошта ДиогуМариу Жоау III  57' 67' (Санчес Хорхе ( 67') Кардозу Фабиу  36' 90' (Мартинес Антонио III ( 90') Пепе КеплерЗанузи ЗайдуПепе VI  74'Эуштакиу Стивен 81' (Нико Гонсалес ( 81') Варела АланГалено Вандерсон 90' (Лодер Дэнни ( 90') Эванилсон 81' (Консейсау Франсишку ( 81') Тареми Мехди
Запасные: Хайме ИванФрансиско МартинесРомариуГруйич МаркоРамош КлаудиуБоржеш ГонсалуФранко Андре
28 ноября.

 

Матч первого круга «Барселона» выиграла у «Порту» со скрипом, можно сказать, в своём стиле. «Порту» более очков не терял, догнав каталонцев к пятому туру, и был очень заряжен на реванш. Тем более, пока команда Хави ослаблена отсутствием Тер Штегена и Гави. Начало матча осталось за хозяевами, но гости сразу стали присматриваться, выискивать свободные зоны, дабы наказать «Барселону» за долгие позиционные наступления.

И потихоньку нашлись возможности для гостей. Мехди Тареми открыл счёт в середине тайма, с пары метров пробив после наброса справа. Хотел было иранец шумно отпраздновать гол, но лайнсмен уже стоял с поднятым флангом. Но этот момент так зарядил «Порту», что через минуту уже прилетел опаснейший момент. Жоау Мариу отдал на ход Галено, Вандерсон проткнул мяч мимо Кунде, а потом сильно пробил – Пенья выручил.

На исходе получаса «Барселона» наконец дрогнула. Состоялся форменный расстрел. Вандерсон пробил – накрыли. Подобрал Тареми и с дуги штрафной площади пробивал по центру. Мяч от Кунде и отскочил направо, откуда добил с угла вратарской Пепе Акино – 0:1. Правда, «Порту» лидировал в счёте всего две минуты. Сильно против был каталонский португалец. Жоау Канселу получил мяч от Педри, вошёл в штрафную площадь слева, раскачал оппонента и хлёстко пробил в дальнюю «шестёрку» - 1:1.

Обменялись голами, выдохнули и обменялись ещё опасными моментами. Рафинья и Варела поочередно забирали мяч на дуге чужой штрафной площади. Первый пробил сходу – совсем чуть-чуть не попал в угол, второй развернулся и ударил под штангу – Иньяки Пенья выручил в заправском прыжке. Своё слово ещё очень хотел сказать второй португалец «Барселоны». На дриблинге Фелиш прокинул двоих на линии штрафной площади и мощно пробил – зазвенела перекладина.

Тогда не получилось, пришлось создавать гол в связке с Канселу. Жоау выиграл верх и скинул на тёзку, Фелиш вернул во фланг, откуда разогнавшийся Канселу прострелил, а форвард завершил всё это действо мягким касанием, отправившим мяч под штангу – 2:1. На концовку матча сил ни у кого не осталось. «Барселона» окончательно засушила соперника, а «Порту» и не сопротивлялся особо, играл без огня уже. Из плохих новостей – травму получил Канселу, завершив матч на 10 минут раньше, вместо Жоау вышел Бальде.

Волевая победа гарантирует «Барселоне» плей-офф Лиги чемпионов и почти гарантирует первое место в группе. Даже поражение от «Антверпена» в последнем туре ничего не значит, если «Шахтёр» не обыграет «Порту».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Порту

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Комментарии (3)
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Sparrow88
29 Ноября 2023 в 01:14
Ну что же, с проходом Барсу в 1/8! Ещё и с первого места. Заждались.
Sergey999
29 Ноября 2023 в 01:12
Порту поражения ну никак не заслужил.
Vova52
29 Ноября 2023 в 01:02
молодцы ....отличная игра...
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