Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Ошибка Меньяна, 2 разных пенальти и 3 травмы: «Боруссия» Дортмунд обыграла «Милан» и вышла в плей-офф Лиги чемпионов

29 Ноября 2023 • 00:56 Комментировать
Милан
1:3
Боруссия Д
окончен

В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов «Милан» принимал на «Сан-Сиро» дортмундскую «Боруссию».

Протокол игры  
Милан1:3Боруссия Д
  10'Ройс Марко (0:1)
(1:1) Чуквуэзе Саму37'  
  59'Байно-Гиттенс Джейми (1:2)
  69'Адейеми Карим (1:3)
Меньян МайкКалабрия ДавидеТиав Малик 53' (Крунич Раде ( 53') Томори Фикайо  67'Эрнандес ТеоЛофтус-Чик РубенАдли Ясин 77' (Йович Лука ( 77') Рейндерс ТиджаниЧуквуэзе Саму 77' (Траоре Чака ( 77') Жиру ОливьеПулишич Кристиан
Запасные: Побега ТоммазоМиранте АнтониоФлоренци АлессандроБартезаги ДавидеНава Лапо
Кобель ГрегорРюэрсон ЮлианХуммельс МатсШлоттербек Нико 55' (Эзкан Салих ( 55') Бенсебаини РамиДжан ЭмреЗабитцер МарсельМален Дониэлл 56' (Адейеми Карим ( 56') Ройс Марко 79' (Брандт Юлиан ( 79') Байно-Гиттенс Джейми 66' (Вольф Мариус ( 66') Фюллькруг Никлас
Запасные: Бланк ХендриЛотка МарсельРейна ДжованниМукоко ЮссуфаМайер Александер IIАллер СебастьянЗюле Никлас
28 ноября. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

Ситуация в группе F складывалась довольно запутанная. Перед пятым туром все смежные места разделялись одним очком. На верхней ступеньке находилась дортмундская «Боруссия», чуть ниже шёл «ПСЖ», далее следовал «Милан», ну и замыкал квартет «Ньюкасл». Понятно, что у «россонери» положение было хуже, чем у «шмелей», и в домашнем матче «красно-чёрные» обязаны были стремиться в победе.

Каким был путь этих команд до пятого тура? «Боруссия» начала групповой этап с поражения от «ПСЖ», после чего сыграла 0:0 дома с «Миланом» и дважды победила «Ньюкасл». Три подряд матча в Лиге чемпионов «жёлто-чёрные» не пропускали. «Милан» же по порядку провёл нулевые ничьи с «Ньюкаслом» и «Боруссией», проиграл «ПСЖ» и выиграл у парижского клуба. Свои первые голы в ЛЧ «россонери» забили в начале ноября.

Если «Милан» проигрывал сейчас «Боруссии», то при поражении «Ньюкасла» в синхронном матче от «ПСЖ» команда Стефано Пиоли лишалась всяких шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов. А вот «Боруссии» было достаточно самой выиграть у «Милана», и всё – тогда путёвка в 1/8 финала заблаговременно перепадала бы команде Эдина Терзича вне зависимости от результата параллельной встречи.

События в отчётном матче начали развиваться довольно стремительно. В конце пятой минуты «Боруссия» получила в свои ворота пенальти. Чуквуэзе замахнулся и не пробил с первой попытки, зато пробил со второй – и попал в руку упавшего Шлоттербека. Свисток арбитра означал одиннадцатиметровый удар. Жиру выдохнул и пробил с точки в левый нижний угол – прогадал Оливье. Потому что Кобель прыгнул в нужную зону и отразил мяч.

Не успела завершиться первая десятиминутка, как дортмундцы исполнили уже ответный пенальти. Байно-Гиттенс в левой части чужой штрафной площади получил фол в свой адрес от Калабрии. Подножка была явная – Иштван Ковач правильно указал на точку. Меньян также угадал, куда пробьёт Ройс, но не смог вратарь «Милана» дотянуться до мяча. Левый угол поразил Марко и вывел «Боруссию» вперёд – 0:1.

«Милан» больше играл от себя, но и гости порой отмечались кое-чем в атаке. Байно-Гиттенсу не хватило точности слева с острого угла. Жиру на левом полуфланге принял мяч, толком нанести удар не смог, и после рикошета от Шлоттербека сфера оказалась в руках Кобеля. Опять-таки, с левой стороны Забитцер закинул мяч в центр штрафной площади, где Пулишич заблокировал попытку Рюэрсона.

Чуквуэзе был хорош на правом фланге у «Милана», и стал он головной болью для «Боруссии». На 38-й минуте с ним справиться не сумели. Получив пас от Калабрии, Саму сам вошёл в штрафную, оставил не у дел Байно-Гиттенса с Бенсебаини и через рикошет от Шлоттербека поразил дальний угол (1:1). Плюс ещё до перерыва Чуквуэзе здорово выкатил для Адли, чей удар из полукруга был накрыт защитником.

На третьей добавленной минуте Пулишич на левом фланге двинулся назад со смещением к центру и вывернул подачу на дальнюю штангу. Там замыкал головой Калабрия – или же целенаправленно делал поперечную скидку. В любом случае мяч прошёл параллельно створу, никого из миланцев на подборе не оказалось. Ничейный первый тайм оставлял немало вопросов на второй тайм.

На 49-й минуте Калабрия навесил от правой границы штрафной площади, Хуммельс выиграл верх у Жиру и скинул мяч дальше, а удар через себя от Пулишича был накрыт Рюэрсоном. Вскоре обоим тренерам пришлось делать по незапланированной замене. Два центральных защитника не смогли продолжить игру из-за травм – Тиав у «Милана» и Шлоттербек у «Боруссии».

Реклама


К отметке в час игры гости сгенерировали отличную комбинацию и снова повели в счёте. Ройс с правого фланга отдал ближе к центру Фюллькругу, от которого транзитом через Забитцера мяч дошёл до Байно-Гиттенса, покатившего сферу в левый угол (1:2). После Ройса все «шмели» в этой атаке действовали в касание. Взятие ворот получилось достаточно красивым.

«Боруссия» не собиралась отходить в оборону и намеревалась забить ещё. «Милан» всё-таки имел шанс сравнять счёт, когда Адли подал угловой справа, а Жиру выиграл воздух у Хуммельса, но удар Оливье пришёлся мимо створа. И буквально сразу же хозяев подвёл Меньян. Отнюдь не самый страшный удар нанёс Адейеми с семнадцати метров, однако Майк отразил мяч за ленточку. Отчаянно выбивать его потом оттуда было уже поздно (1:3).

Из-за травмы заменили ещё Ройса. Команды обменялись неточными ударами со второго этажа от Томори и Фюллькруга, а также попаданиями в каркас ворот в исполнении Йовича и Крунича. У хозяев вышел на замену 18-летний Чака Траоре, дебютировавший за «Милан», но игру он не перевернул. Сложилось такое ощущение, что «Боруссия» победила на классе. Дортмундцы заранее отправились в плей-офф Лиги чемпионов.

В параллельном матче «ПСЖ» в добавленное время с пенальти отыгрался против «Ньюкасла». Теперь у «Боруссии» 10 очков, у «ПСЖ» – 7, у «Ньюкасла» и «Милана» – по 5. В последнем туре английская команда примет итальянскую, а немецкая сыграет дома с французской. «ПСЖ» точно попадает в еврокубковую весну. Из пары «Милана» и «Ньюкасла» одна команда туда пройдёт (в плей-офф Лиги чемпионов или Лиги Европы), а другая вылетит отовсюду.

Кирилл Иванцов

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Милан Боруссия Дортмунд Лига Чемпионов ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 29 Ноября
00:59
«Атлетико», «Барселона», «Лацио» и дортмундская «Боруссия» - в плей-офф Лиги чемпионов
00:19
«Милан» и «Боруссия» из-за травм потеряли центральных защитников
28 Ноября
23:19
Жиру не забил пенальти в ворота «Боруссии», а Ройс в ответ реализовал свою попытку
22:30
«Милан» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3
21:59
​«Милан» огласил состав на игру с «Боруссией»
20:19
Деменко считает «Милан» фаворитом встречи с «Боруссией»
12:06
Клиент PARI поставил 1 000 000 рублей на гол «Боруссии» в матче с «Миланом»
05:35
​Пиоли: «Боруссия» узнает, что такое «Сан-Сиро» в Лиге чемпионов»
04:48
Калабрия: «Боруссия» очень опасна в атаке, нас ждёт непростой матч»
02:39
Пиоли высказался о важности матча против «Боруссии» Дортмунд
02:22
Милан - Боруссия Дортмунд: где смотреть прямую трансляцию онлайн
27 Ноября
22:26
Терзич: «Многие говорили, что у «Боруссии» нет шансов, но сейчас мы лидируем в группе»
13:59
«Милан» - «Боруссия» Дортмунд: прогноз и ставки БК Pinnacle
00:48
​Милан – Боруссия Дортмунд: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов – 28 ноября 2023
14 Ноября
23:57
Беннасер: «Милан» должен претендовать на победу в Лиге чемпионов»
08 Ноября
09:15
Мор: «В матче с «Ньюкаслом» защитники «Боруссии» сыграли очень хорошо, я был удивлён»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Лацио Лацио
Селтик Селтик
2
0
1.40 4.80 8.00
Видео
Окончен
Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк
Антверпен Антверпен
1
0
2.14 3.50 3.40
Видео
Окончен
Манчестер Сити Манчестер Сити
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
3
2
1.29 6.20 9.00
Видео
Окончен
Милан Милан
Боруссия Д Боруссия Д
1
3
2.14 3.60 3.30
Видео
Окончен
Янг Бойз Янг Бойз
Црвена Звезда Црвена Звезда
2
0
1.68 4.20 4.60
Видео
Окончен
Фейеноорд Фейеноорд
Атлетико М Атлетико М
1
3
3.45 3.55 2.08
Видео
Окончен
Барселона Барселона
Порту Порту
2
1
1.63 4.30 4.90
Видео
Окончен
ПСЖ ПСЖ
Ньюкасл Ньюкасл
1
1
1.74 4.10 4.40
Видео
29.11.23 в 20:45
Севилья Севилья
ПСВ ПСВ
2.01 3.80 3.45
Видео
29.11.23 в 20:45
Галатасарай Галатасарай
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
3.40 3.85 2.01
Видео
29.11.23 в 23:00
Бавария Бавария
Копенгаген Копенгаген
1.25 6.60 9.80
Видео
29.11.23 в 23:00
Арсенал Арсенал
Ланс Ланс
1.43 5.00 6.60
Видео
29.11.23 в 23:00
Брага Брага
Унион Берлин Унион Берлин
2.23 3.70 3.00
Видео
29.11.23 в 23:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург
1.56 4.30 5.60
Видео
29.11.23 в 23:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Наполи Наполи
1.64 4.20 4.90
Видео
29.11.23 в 23:00
Бенфика Бенфика
Интер Милан Интер Милан
2.38 3.55 2.90
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 29 Ноября
01:40 · Нидерланды. Эредивизие
Симонс повторил достижение Роббена двадцатилетней давности
01:34 · Франция. Лига 1
Серхио Рико впервые посетил игру «ПСЖ» после тяжёлой травмы
01:24 · Лига чемпионов
«ПСЖ» показал худший результат после пяти туров в Лиге чемпионов за 19 лет
01:18 · Лига чемпионов
Симеоне – третий тренер в истории Лиги чемпионов с более чем сотней матчей у руля одного клуба
01:13 · Украина. Премьер-лига
«Шахтёр» победил в этом розыгрыше Лиге чемпионов столько раз, сколько за три предыдущих
00:58 · Лига чемпионов
«Манчестер Сити» уступал в два мяча «РБ Лейпцигу», но одержал победу
00:55 · Лига чемпионов
«Атлетико» забил 3 мяча «Фейеноорду» и вышел из группы
00:54 · Лига чемпионов
«Янг Бойз» выиграл у «Црвены Звезды» спор за Лигу Европы
00:25 · Испания. Ла Лига
Фелиш прервал голевую засуху, он не мог забить за «Барселону» с середины сентября
00:19 · Германия. Бундеслига
«Милан» и «Боруссия» из-за травм потеряли центральных защитников
28 Ноября
23:52 · Италия. Серия А
Чуквуэзе забил свой первый гол за «Милан» - в ворота «Боруссии»
23:44 · Лига чемпионов
Опенда оформил дубль в ворота «Манчестер Сити»
23:34 · Англия. Премьер-лига
Исак оправился от травмы и уже забил «Челси» и «ПСЖ»
23:19 · Лига чемпионов
Жиру не забил пенальти в ворота «Боруссии», а Ройс в ответ реализовал свою попытку
23:09 · Италия. Серия А
Иммобиле – второй в истории «Лацио» с дублем в Лиге чемпионов после выхода на замену
Все новости
Рекомендуем