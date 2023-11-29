Ошибка Меньяна, 2 разных пенальти и 3 травмы: «Боруссия» Дортмунд обыграла «Милан» и вышла в плей-офф Лиги чемпионов

В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов «Милан» принимал на «Сан-Сиро» дортмундскую «Боруссию».

Ситуация в группе F складывалась довольно запутанная. Перед пятым туром все смежные места разделялись одним очком. На верхней ступеньке находилась дортмундская «Боруссия», чуть ниже шёл «ПСЖ», далее следовал «Милан», ну и замыкал квартет «Ньюкасл». Понятно, что у «россонери» положение было хуже, чем у «шмелей», и в домашнем матче «красно-чёрные» обязаны были стремиться в победе.

Каким был путь этих команд до пятого тура? «Боруссия» начала групповой этап с поражения от «ПСЖ», после чего сыграла 0:0 дома с «Миланом» и дважды победила «Ньюкасл». Три подряд матча в Лиге чемпионов «жёлто-чёрные» не пропускали. «Милан» же по порядку провёл нулевые ничьи с «Ньюкаслом» и «Боруссией», проиграл «ПСЖ» и выиграл у парижского клуба. Свои первые голы в ЛЧ «россонери» забили в начале ноября.

Если «Милан» проигрывал сейчас «Боруссии», то при поражении «Ньюкасла» в синхронном матче от «ПСЖ» команда Стефано Пиоли лишалась всяких шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов. А вот «Боруссии» было достаточно самой выиграть у «Милана», и всё – тогда путёвка в 1/8 финала заблаговременно перепадала бы команде Эдина Терзича вне зависимости от результата параллельной встречи.

События в отчётном матче начали развиваться довольно стремительно. В конце пятой минуты «Боруссия» получила в свои ворота пенальти. Чуквуэзе замахнулся и не пробил с первой попытки, зато пробил со второй – и попал в руку упавшего Шлоттербека. Свисток арбитра означал одиннадцатиметровый удар. Жиру выдохнул и пробил с точки в левый нижний угол – прогадал Оливье. Потому что Кобель прыгнул в нужную зону и отразил мяч.

Не успела завершиться первая десятиминутка, как дортмундцы исполнили уже ответный пенальти. Байно-Гиттенс в левой части чужой штрафной площади получил фол в свой адрес от Калабрии. Подножка была явная – Иштван Ковач правильно указал на точку. Меньян также угадал, куда пробьёт Ройс, но не смог вратарь «Милана» дотянуться до мяча. Левый угол поразил Марко и вывел «Боруссию» вперёд – 0:1.

«Милан» больше играл от себя, но и гости порой отмечались кое-чем в атаке. Байно-Гиттенсу не хватило точности слева с острого угла. Жиру на левом полуфланге принял мяч, толком нанести удар не смог, и после рикошета от Шлоттербека сфера оказалась в руках Кобеля. Опять-таки, с левой стороны Забитцер закинул мяч в центр штрафной площади, где Пулишич заблокировал попытку Рюэрсона.

Чуквуэзе был хорош на правом фланге у «Милана», и стал он головной болью для «Боруссии». На 38-й минуте с ним справиться не сумели. Получив пас от Калабрии, Саму сам вошёл в штрафную, оставил не у дел Байно-Гиттенса с Бенсебаини и через рикошет от Шлоттербека поразил дальний угол (1:1). Плюс ещё до перерыва Чуквуэзе здорово выкатил для Адли, чей удар из полукруга был накрыт защитником.

На третьей добавленной минуте Пулишич на левом фланге двинулся назад со смещением к центру и вывернул подачу на дальнюю штангу. Там замыкал головой Калабрия – или же целенаправленно делал поперечную скидку. В любом случае мяч прошёл параллельно створу, никого из миланцев на подборе не оказалось. Ничейный первый тайм оставлял немало вопросов на второй тайм.

На 49-й минуте Калабрия навесил от правой границы штрафной площади, Хуммельс выиграл верх у Жиру и скинул мяч дальше, а удар через себя от Пулишича был накрыт Рюэрсоном. Вскоре обоим тренерам пришлось делать по незапланированной замене. Два центральных защитника не смогли продолжить игру из-за травм – Тиав у «Милана» и Шлоттербек у «Боруссии».

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К отметке в час игры гости сгенерировали отличную комбинацию и снова повели в счёте. Ройс с правого фланга отдал ближе к центру Фюллькругу, от которого транзитом через Забитцера мяч дошёл до Байно-Гиттенса, покатившего сферу в левый угол (1:2). После Ройса все «шмели» в этой атаке действовали в касание. Взятие ворот получилось достаточно красивым.

«Боруссия» не собиралась отходить в оборону и намеревалась забить ещё. «Милан» всё-таки имел шанс сравнять счёт, когда Адли подал угловой справа, а Жиру выиграл воздух у Хуммельса, но удар Оливье пришёлся мимо створа. И буквально сразу же хозяев подвёл Меньян. Отнюдь не самый страшный удар нанёс Адейеми с семнадцати метров, однако Майк отразил мяч за ленточку. Отчаянно выбивать его потом оттуда было уже поздно (1:3).

Из-за травмы заменили ещё Ройса. Команды обменялись неточными ударами со второго этажа от Томори и Фюллькруга, а также попаданиями в каркас ворот в исполнении Йовича и Крунича. У хозяев вышел на замену 18-летний Чака Траоре, дебютировавший за «Милан», но игру он не перевернул. Сложилось такое ощущение, что «Боруссия» победила на классе. Дортмундцы заранее отправились в плей-офф Лиги чемпионов.

В параллельном матче «ПСЖ» в добавленное время с пенальти отыгрался против «Ньюкасла». Теперь у «Боруссии» 10 очков, у «ПСЖ» – 7, у «Ньюкасла» и «Милана» – по 5. В последнем туре английская команда примет итальянскую, а немецкая сыграет дома с французской. «ПСЖ» точно попадает в еврокубковую весну. Из пары «Милана» и «Ньюкасла» одна команда туда пройдёт (в плей-офф Лиги чемпионов или Лиги Европы), а другая вылетит отовсюду.

Кирилл Иванцов