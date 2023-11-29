«Атлетико» забил 3 мяча «Фейеноорду» и вышел из группы

«Фейеноорд» и «Атлетико» провели матч пятого тура Лиги чемпионов в борьбе за путёвку в плей-офф. И если испанцы еще могли позволить себе осечку, то соперник - нет. Гости начали резвее, Альваро Мората с центра поля убежал к воротам и не смог обыграть голкипера. Вскоре угловой у ворот роттердамцев, и после повторного кросса защитник не договорился с вратарем, и мяч от него влетел в сетку - 0:1. Только возобновилась игра, как Антуан Гризманн стрельнул в ближнюю штангу. Сантьяго Хименес мог вернуть интригу, но умудрился не попасть по мячу в пяти метрах от ворот. Марио Эрмосо с левого края штрафной шикарно пробил с лета и перебросил голкипера - 0:2. Родриго де Пауль и Гризманн могли делать счет разгромным, но отличились голландцы. После подачи углового здорово вверху сыграл Матч Виффер. Тут же штрафной удар на другие ворота, Науэль Молина пробил, и мяч от головы Сантьяго Хименеса в сетке, второй автогол - 1:3.

«Фейеноорд» отправляется в Лигу Европы, а его соперник с 11 очками вышел на первое место, опережая «Лацио» на один балл.