«Янг Бойз» выиграл у «Црвены Звезды» спор за Лигу Европы

«Янг Бойз» и «Црвена Звезда» в очном противостоянии определяли судьбу третьего места в своей группе Лиги чемпионов. Резвый старт с обилием ударов и неожиданный автогол. После подачи углового Лорис Бенито наносил удар ногой, а голкипер, парируя угрозу, перевел мяч в защитника, от которого тот влетел в сетку - 1:0. У гостей Осман Букари убегал один на один с вратарем, но слишком далеко отпустил мяч. В ответ швейцарцы забили снова, с угла штрафной Левин Блюм попал в дальнюю часть ворот - 2:0.

После перерыва Хван Ин-Бом из пределов штрафной пульнул в ближнюю штангу. Вышедший на замену Йован Миятович со средней дистанции не попал в створ, а затем запорол выход один на один с голкипером.

«Янг Бойз» удержал победу и с 4 очками гарантировал себе место в Лиге Европы, а сербы покинут еврокубки после следующего матча.