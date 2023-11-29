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Лига чемпионов

«Янг Бойз» выиграл у «Црвены Звезды» спор за Лигу Европы

29 Ноября 2023 • 00:54 Комментировать
Янг Бойз
2:0
Црвена Звезда
окончен

«Янг Бойз» и «Црвена Звезда» в очном противостоянии определяли судьбу третьего места в своей группе Лиги чемпионов. Резвый старт с обилием ударов и неожиданный автогол. После подачи углового Лорис Бенито наносил удар ногой, а голкипер, парируя угрозу, перевел мяч в защитника, от которого тот влетел в сетку - 1:0. У гостей Осман Букари убегал один на один с вратарем, но слишком далеко отпустил мяч. В ответ швейцарцы забили снова, с угла штрафной Левин Блюм попал в дальнюю часть ворот - 2:0.

После перерыва Хван Ин-Бом из пределов штрафной пульнул в ближнюю штангу. Вышедший на замену Йован Миятович со средней дистанции не попал в створ, а затем запорол выход один на один с голкипером.

«Янг Бойз» удержал победу и с 4 очками гарантировал себе место в Лиге Европы, а сербы покинут еврокубки после следующего матча.

Протокол игры  
Янг Бойз2:0Црвена Звезда
(1:0) Неделькович Коста8'  
(2:0) Блюм Левин29'  
Расьоппи АнтониБлюм ЛевинАли МохамедБенито ЛорисГарсия УлиссесМалес Дариан 46' (Колли Эбрима ( 46') Угриниц ФилипНиассе ШейхМонтейро Джоэл 74' (Чайва Мигель ( 74') Элиа МешакНсаме Жан-Пьер 74' (Ганвула Сильвер ( 74')
Запасные: Лустенбергер ФабианФон Балльмоос ДавидАменда ОрельРрудхани ДонатЛакомы ЛукашЯнко СаидиМарцино ДариоПерссон Ноа
Глазер ОмриНеделькович КостаДжига НассерДрагович АлександрРодич МиланСтаменич Марко 59' (Лучич Владимир ( 59') Мияйлович Срджан 84' (Катай Александар ( 84') Ин-Бом Хван 90' (Гелор Конга ( 90') Иванич Мирко 59' (Крассо Жан-Филипп ( 59') Букари ОсманНдиайе Чериф 46' (Миятович Йован ( 46')
Запасные: Кангва КингсДегенек МилошОлайинка ПитерСпайич УрошМитрович СтефанПопович ЗоранКабич Урош
28 ноября. Стадион "Стад де Суиз" (Берн).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Црвена Звезда Янг Бойз

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