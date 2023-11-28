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Опенда оформил дубль в ворота «Манчестер Сити»

28 Ноября 2023 • 23:44 Комментировать
Манчестер Сити
1:2
РБ Лейпциг
2-й тайм

Форвард «РБ Лейпцига» Луи Опенда в первом тайме выездного матча против «Манчестер Сити» оформил дубль.

На 13-й минуте Луи открыл счёт, убежав от Мануэля Аканджи, а после поразил правый дальний угол ворот Штефана Ортеги. А спустя 20 минут он вновь разобрался с обороной «Сити» уже внутри штрафной площади «горожан».

Таким образом, к концу первого тайма немцы сенсационно ведут – 2:0 и пока сравниваются в турнирной таблице с командой Хосепа Гвардиолы, что идёт на первом месте. У обоих коллективов по 12 очков. Следить за ходом матча в режиме текстовой онлайн-трансляции можно на нашем сайте.

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