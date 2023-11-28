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Жиру не забил пенальти в ворота «Боруссии», а Ройс в ответ реализовал свою попытку

28 Ноября 2023 • 23:19 Комментировать
Милан
1:2
Боруссия Д
1 2.18 X 3.55 2 3.40
2-й тайм

Забавное начало у матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между «Миланом» и дортмундской «Боруссией». Команды встречаются друг с другом на «Сан-Сиро».

На пятой минуте встречи «россонери» получили право на 11-метровый удар, однако подошедший к точке опытнейший Оливье Жиру пробил так, что с его ударом справился Грегор Кобель.

Однако спустя пять минут Марко Ройс вызвался исполнять уже 11-метровый в ворота «Милана» - и не оплошал, выведя свою команду вперёд.

Следить за всеми событиями матча «Милан» - «Боруссия» можно в текстовой трансляции на нашем сайте. Первый тайм в самом разгаре!

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Боруссия Дортмунд Оливье Жиру ещё теги

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