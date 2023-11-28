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Итальянский журналист не верит в успех «Наполи» на «Сантьяго Бернабеу»

28 Ноября 2023 • 22:32 Комментировать
Реал Мадрид
...
Наполи
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Через 22 ч. 45 мин.

Итальянский журналист Corriere dello Sport Массимилиано Мартини не верит, что «Наполи» Вальтера Мадзарри сможет завтра отобрать очки в гостях у мадридского «Реала».

«Даже если лидеры «Реала» будут отсутствовать, «Наполи» всё равно будет сложно добиться результата. Публика «Сантьяго Барнабеу» всегда давит гостевые команды, это сложное поле для любого европейского клуба», - говорит Мартини Sport24.

Эксперт добавил, что «ставит» на счёт 2:0 в пользу «сливочных» завтра.

«Реал» занимает первое место группы С со стопроцентным показателем в 12 баллов. Неаполитанцы вторые – семь очков.

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