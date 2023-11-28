«ПСЖ» и «Ньюкасл» объявили стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «ПСЖ» на своём поле примет «Ньюкасл». С первых минут на поля появятся Килиан Мбаппе и Александр Исак.

Стартовый состав «ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Шкриньяр, Данилу, Эрнандес, Фабиан Руис, Угарте, Кан-Ин, Дембеле, Коло-Муани, Мбаппе.

Стартовый состав «Ньюкасла»: Поуп, Триппьер, Ласселлс, Шёр, Ливраменто, Гимараэс, Майли, Жоэлинтон, Альмирон, Исак, Гордон.

Свисток о начале поединка прозвучит в 23:00 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча пройдёт на сайте Liveresult.ru.