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«ПСЖ» и «Ньюкасл» объявили стартовые составы

28 Ноября 2023 • 22:04 Комментировать
ПСЖ
...
Ньюкасл
1 1.65 X 4.20 2 5.50
Через 0 ч. 15 мин.

Стали известны стартовые составы на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором «ПСЖ» на своём поле примет «Ньюкасл». С первых минут на поля появятся Килиан Мбаппе и Александр Исак. 

Стартовый состав «ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Шкриньяр, Данилу, Эрнандес, Фабиан Руис, Угарте, Кан-Ин, Дембеле, Коло-Муани, Мбаппе. 

Стартовый состав «Ньюкасла»: Поуп, Триппьер, Ласселлс, Шёр, Ливраменто, Гимараэс, Майли, Жоэлинтон, Альмирон, Исак, Гордон. 

Свисток о начале поединка прозвучит в 23:00 по московскому времени. Прямая текстовая трансляция матча пройдёт на сайте Liveresult.ru.  

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Евро-Футбол.Ру,
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