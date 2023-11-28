Гризманн и Мората – в основе «Атлетико» на матч против «Фейеноорда»

В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов будут сражаться «Фейеноорд» и «Атлетико». Наставник мадридской команды Диего Симеоне решил выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Облак, Молина, Хименес, Эрмосо, Витсель, Рикельме, Коке, де Пауль, Маркос Льоренте, Гризманн, Мората.

Матч между «Фейеноордом» и «Атлетико» стартует в 23:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех красках можно будет в текстовой трансляции.

После четырёх туров «Атлетико» занимает первое место в своей группе Лиги чемпионов (8 очков), а «Фейеноорд» - третье (6 очков).