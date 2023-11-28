​«Милан» огласил состав на игру с «Боруссией»

В пятом туре групповой стадии Лиги чемпионов «Милан» будет принимать дортмундскую «Боруссию». Наставник итальянской команды Стефано Пиоли принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Меньян, Калабрия, Тиав, Томори, Тео Эрнандес, Ади, Лофтус-Чик, Рейндерс, Чуквуэзе, Пулишич, Жиру.

Стартовый свисток в матче между «Миланом» и «Боруссией» прозвучит в 23:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

После четырёх туров «Боруссия» занимает первое место в группе (7 очков), а «Милан» - третье (5 очков).