«Барселона» озвучила состав на матч с «Порту»

В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» будет принимать «Порту». Главный тренер каталонской команды Хави принял решение включить в стартовый состав таких футболистов:
Пенья, Канселу, Араухо, Иньиго Мартинес, Кунде, де Йонг, Педри, Гюндоган, Рафинья, Фелиш, Левандовски.
Голкипер Марк-Андре тер Штеген, как известно, пропускает матч из-за повреждения.
Матч между «Барселоной» и «Порту» стартует в 23:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.
После четырёх туров «Барселона» и «Порту» имеют в своих активах по девять зачётных баллов.
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