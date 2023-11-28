«Барселона» озвучила состав на матч с «Порту»

В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» будет принимать «Порту». Главный тренер каталонской команды Хави принял решение включить в стартовый состав таких футболистов:

Пенья, Канселу, Араухо, Иньиго Мартинес, Кунде, де Йонг, Педри, Гюндоган, Рафинья, Фелиш, Левандовски.

Голкипер Марк-Андре тер Штеген, как известно, пропускает матч из-за повреждения.

Матч между «Барселоной» и «Порту» стартует в 23:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

После четырёх туров «Барселона» и «Порту» имеют в своих активах по девять зачётных баллов.