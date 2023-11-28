Гвардиол и Холанн сыграют против «РБ Лейпцига» с первых минут

Хосеп Гвардиола представил стартовый состав своей команды на матч против «РБ Лейпцига» в Лиге чемпионов. «Манчестер Сити» выйдет на поле в следующем составе:

Отрега, Уокер, Аканджи, Диаш, Гвардиол, Родри, Льюис, Бернарду Силва, Фоден, Грилиш, Холанн.

Напомним, что «горожане» уже обеспечили себе плей-офф Лиги чемпионов. У команды первое место группы G и 12 баллов после четырёх побед. Однако «РБ Лейпциг» может обогнать «Манчестер Сити» и отнять у команды Гвардиолы первую строчку, так как у немецкого клуба девять очков и вторая строчка.

По одному баллу «Янг Бойз» и «Црвены Звезды» - они поборются за место в Лиге Европы.

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