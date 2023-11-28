​Уткин пошутил о штрафе Гвардиолы

Хосеп Гвардиола, главный тренер «Манчестер Сити», получил штраф за неправильную парковку. Испанский тренер уже не впервые заплатит за это правонарушение в Манчестере. Известный журналист Василий Уткин пошутил на эту тему. По словам Уткина, Гвардиола не умеет парковаться даже в футболе.

«Вот он, старина Пеп – не умеет парковаться ни на поле, ни в жизни. Убеждения у человека. Принципы», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Если говорить о тренерах, которые действительно умеют «парковаться» на поле, то первым на ум приходит Жозе Моуринью. Его закрытую тактику часто называют «парковкой автобуса» у своих ворот.