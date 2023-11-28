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Три игрока «Баварии» пропустили тренировку перед матчем Лиги чемпионов

28 Ноября 2023 • 20:32 Комментировать
Бавария
...
Копенгаген
1 1.23 X 7.10 2 12.50
29.11 23:00

Сразу три футболиста мюнхенской «Баварии» не принимали участие в тренировочном занятии команды в преддверии игры Лиги чемпионов с «Копенгагеном».

Как сообщает Bild, Эрик Чупо-Мотинг, Ким Мин Джэ и Нуссер Мазрауи  не присутствовали на тренировке «Баварии». По данным источника, если Мин Джэ и Мазрауи не смогут помочь команде в предстоящем матче, то в центре защиты появится Леон Горецка, а в опорной зоне может сыграть молодой хавбек Александр Павлович.

Встреча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Баварией» и «Копенгагеном» пройдет 29 ноября и начнется в 23:00 по московскому времени. Текстовая трансляция матча будет доступна на портале LiveResult.

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Бавария Эрик Чупо-Мотинг Нуссер Мазрауи Ким Мин Джэ ещё теги

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