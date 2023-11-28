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Лига чемпионов

Хау: «Ньюкасл» может сделать этот сезон незабываемым

28 Ноября 2023 • 20:21 Комментировать
ПСЖ
...
Ньюкасл
1 1.65 X 4.20 2 5.50
Через 1 ч. 55 мин.

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау поделился комментарием об участии команды в Лиге чемпионов.

— У команды есть реальная мотивация сделать этот сезон незабываемым. Мы все еще можем добиться успеха в Лиге чемпионов, и это движет нас вперед, — приводит слова Хау пресс-служба «сорок».

После четырех туров «Ньюкасл» занимает последнее место в группе F, имея в своем активе всего четыре балла.

Сегодня, 28 ноября, подопечные Хау на выезде встретятся с «ПСЖ» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Не пропустите начало игры, которое запланировано на 23:00 по столичному времени.

Следить за всеми событиями матча можно будет в текстовой онлайн-трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
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