Деменко считает «Милан» фаворитом встречи с «Боруссией»

Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Максим Деменко назвал самую интересную пару пятого тура Лиги чемпионов УЕФА.

«В предстоящем матче «Милан» кажется более предпочтительным, чем «Боруссия». На мой взгляд, итальянцы должны победить, хотя и немцы – не подарок. Большую часть стану смотреть именно её, иногда переключая на параллельный матч «ПСЖ» – «Ньюкасл», – приводит слова эксперта Vprognoze.ru.

Также Деменко отметил отсутствие фаворита в группе F к пятому туру, назвав домашнюю победу «Милана» над «Пари Сен-Жермен» решающей игрой для «россонери».

Напомним, что «Милан» примет «Боруссию» 28 ноября на «Сан-Сиро». Стартовый свисток назначен на 23:00 по московскому времени.