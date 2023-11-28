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Деменко считает «Милан» фаворитом встречи с «Боруссией»

28 Ноября 2023 • 20:19 Комментировать
Милан
...
Боруссия Д
1 2.18 X 3.55 2 3.40
Через 1 ч. 55 мин.

Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Максим Деменко назвал самую интересную пару пятого тура Лиги чемпионов УЕФА.

«В предстоящем матче «Милан» кажется более предпочтительным, чем «Боруссия». На мой взгляд, итальянцы должны победить, хотя и немцы – не подарок. Большую часть стану смотреть именно её, иногда переключая на параллельный матч «ПСЖ» – «Ньюкасл», – приводит слова эксперта Vprognoze.ru

Также Деменко отметил отсутствие фаворита в группе F к пятому туру, назвав домашнюю победу «Милана» над «Пари Сен-Жермен» решающей игрой для «россонери».

Напомним, что «Милан» примет «Боруссию» 28 ноября на «Сан-Сиро». Стартовый свисток назначен на 23:00 по московскому времени. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Боруссия Дортмунд Максим Деменко ещё теги

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