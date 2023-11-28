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«РБ Лейпциг» — любимая команда Холанна в плане результативности

28 Ноября 2023 • 19:39 Комментировать
Манчестер Сити
...
РБ Лейпциг
Через 1 ч. 56 мин.

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн чаще всего в своей карьере забивал в ворота «РБ Лейпцига».

На счету норвежского бомбардира 11 мячей в играх с немецким «РБ Лейпцигом». На втором месте в рейтинге Холанна стоит «Баварии», в сетку которой он отправил 7 мячей, а на третьей позиции находятся сразу два клуба — «Севилья» и «Вольфсберг» (по 6 голов).

Сегодня, 28 ноября, «Манчестер Сити» встретится с «РБ Лейпцигом» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Не пропустите прямую текстовую трансляцию на портале LiveResult. Начало события запланировано на 23:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Севилья Манчестер Сити РБ Лейпциг Эрлинг Холанн Вольфсберг ещё теги

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МАНЧЕСТЕР СИТИ РБ ЛЕЙПЦИГ
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