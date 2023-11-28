«Барселона» - «Порту»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1

В Испании проходит матч пятого тура Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Порту».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Барселона - Порту
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Протокол игры
|30'Пепе VI (0:1)
|(1:1) Канселу Жоау32'
Пенья Иньяки•Кунде Жюль•Араухо Рональд•Иньиго Мартинес•Канселу Жоау•Педри•Гюндоган Илкай•Де Йонг Френки• 37'Рафинья Диас•Левандовски Роберт•Фелиш Жоау
Кошта Диогу•Мариу Жоау III•Кардозу Фабиу• 36'Пепе Кеплер•Занузи Зайду•Пепе VI•Эуштакиу Стивен•Варела Алан•Галено Вандерсон•Эванилсон•Тареми Мехди
28 ноября.
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