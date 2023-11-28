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«Барселона» - «Порту»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1

28 Ноября 2023 • 22:30 Комментировать
Барселона
1:1
Порту
1 1.47 X 4.70 2 7.00
2-й тайм

В Испании проходит матч пятого тура Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Порту».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Барселона1:1Порту
 30'Пепе VI (0:1)
(1:1) Канселу Жоау32' 
Пенья ИньякиКунде ЖюльАраухо РональдИньиго МартинесКанселу ЖоауПедриГюндоган ИлкайДе Йонг Френки  37'Рафинья ДиасЛевандовски РобертФелиш Жоау
Запасные: Ямаль ЛаминКасадо МаркБальде АлехандроАстралага АндерКочен ДиегоАлонсо МаркосКристенсен АндреасТоррес ФерранЛопес ФерминРомеу ОриольРоберто Серхи
Кошта ДиогуМариу Жоау IIIКардозу Фабиу  36'Пепе КеплерЗанузи ЗайдуПепе VIЭуштакиу СтивенВарела АланГалено ВандерсонЭванилсонТареми Мехди
Запасные: Хайме ИванКонсейсау ФрансишкуФрансиско МартинесНико ГонсалесСанчес ХорхеРомариуГруйич МаркоМартинес Антонио IIIЛодер ДэнниРамош КлаудиуБоржеш ГонсалуФранко Андре
28 ноября.
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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Порту

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