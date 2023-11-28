«Милан» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1

«Милан» и «Боруссия» Дортмунд проводят матч пятого тура Лиги чемпионов.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Милан - Боруссия Д
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Протокол игры
|10'Ройс Марко (0:1)
|(1:1) Чуквуэзе Саму37'
Кобель Грегор•Рюэрсон Юлиан•Хуммельс Матс•Шлоттербек Нико•Бенсебаини Рами•Джан Эмре•Забитцер Марсель•Мален Дониэлл•Ройс Марко•Байно-Гиттенс Джейми•Фюллькруг Никлас
28 ноября. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
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