«Манчестер Сити» - «РБ Лейпциг»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2

В Англии проходит матч пятого тура Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Манчестер Сити - РБ Лейпциг
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Протокол игры
|13'Опенда Лои (0:1)
|33'Опенда Лои (0:2)
|(1:2) Холанн Эрлинг54'
Ортега Штефан•Уокер Кайл54' (Альварес Хулиан (54') •Диаш Рубен 21'46' (Аке Натан (46') •Гвардиол Йошко•Аканджи Мануэль•Родри Эрнандес•Силва Бернарду•Льюис Рико•Фоден Фил•Грилиш Джек54' (Доку Жереми (54') •Холанн Эрлинг
28 ноября. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).
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