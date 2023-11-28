«Фейеноорд» - «Атлетико»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

«Фейеноорд» и «Атлетико» проводят матч пятого тура Лиги чемпионов.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Фейеноорд - Атлетико М
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Протокол игры
|14'Гертрейда Лютсхарел (0:1)
Бейло Юстин•Гертрейда Лютсхарел•Траунер Гернот•Ганцко Давид•Хартман Квилиндси•Виффер Матс•Стенгс Келвин•Тимбер Квинтен•Минте Янкуба•Хименес Сантьяго Томас•Пайшао Игор46' (Уэда Аясэ (46')
Облак Ян•Хименес Хосе•Витсель Аксель•Эрмосо Марио•Молина Науэль•Рикельме Родриго•Льоренте Маркос•Коке Хорхе•Де Пауль Родриго•Гризманн Антуан•Мората Альваро
28 ноября. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).
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