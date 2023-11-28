«Янг Бойз» - «Црвена Звезда»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0

В пятом туре Лиги чемпионов встречаются «Янг Бойз» и «Црвена Звезда».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Янг Бойз - Црвена Звезда
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Протокол игры
|(1:0) Неделькович Коста8'
|(2:0) Блюм Левин29'
Расьоппи Антони•Блюм Левин•Али Мохамед•Бенито Лорис•Гарсия Улиссес•Малес Дариан46' (Колли Эбрима (46') •Угриниц Филип•Ниассе Шейх•Монтейро Джоэл•Элиа Мешак•Нсаме Жан-Пьер
Глазер Омри•Неделькович Коста•Джига Нассер•Драгович Александр•Родич Милан•Стаменич Марко•Мияйлович Срджан•Ин-Бом Хван•Иванич Мирко•Букари Осман•Ндиайе Чериф46' (Миятович Йован (46')
28 ноября. Стадион "Стад де Суиз" (Берн).
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