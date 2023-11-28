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«Янг Бойз» - «Црвена Звезда»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0

28 Ноября 2023 • 22:30 Комментировать
Янг Бойз
2:0
Црвена Звезда
1 2.15 X 3.85 2 3.20
2-й тайм

В пятом туре Лиги чемпионов встречаются «Янг Бойз» и «Црвена Звезда».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Янг Бойз2:0Црвена Звезда
(1:0) Неделькович Коста8' 
(2:0) Блюм Левин29' 
Расьоппи АнтониБлюм ЛевинАли МохамедБенито ЛорисГарсия УлиссесМалес Дариан 46' (Колли Эбрима ( 46') Угриниц ФилипНиассе ШейхМонтейро ДжоэлЭлиа МешакНсаме Жан-Пьер
Запасные: Лустенбергер ФабианФон Балльмоос ДавидЧайва МигельАменда ОрельРрудхани ДонатЛакомы ЛукашЯнко СаидиГанвула СильверМарцино ДариоПерссон Ноа
Глазер ОмриНеделькович КостаДжига НассерДрагович АлександрРодич МиланСтаменич МаркоМияйлович СрджанИн-Бом ХванИванич МиркоБукари ОсманНдиайе Чериф 46' (Миятович Йован ( 46')
Запасные: Крассо Жан-ФилиппКатай АлександарГелор КонгаКангва КингсДегенек МилошОлайинка ПитерСпайич УрошЛучич ВладимирМитрович СтефанПопович ЗоранКабич Урош
28 ноября. Стадион "Стад де Суиз" (Берн).
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Евро-Футбол.Ру,
Црвена Звезда Янг Бойз

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​Янг Бойз – Црвена Звезда: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов – 28 ноября 2023
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ЯНГ БОЙЗ ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
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