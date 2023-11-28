Два игрока атаки «Манчестер Юнайтед», Расмус Хёйлунн и Антони вернулись в общую группу «красных дьяволов» после полученных ранее повреждений.

Напомним, что Хёйлунн из-за мышечной травмы в матче с «Лутон Тауном» (1:0) в АПЛ пропустил недавний матч манкунианцев с «Эвертоном». У Антони также была не слишком серьёзная травма, но сейчас бразилец здоров.

«МЮ» сыграет сложнейший выездной матч в Стамбуле в рамках Лиги чемпионов против «Галатасарая» завтра, 29 ноября. На кону – дальнейшее продолжение борьбы в турнире. Пока что у англичан три очка и четвёртое место группы А, у стамбульцев и «Копенгагена» - по четыре балла.