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Хёйлунн и Антони – в общей группе «Манчестер Юнайтед» официально

28 Ноября 2023 • 17:06 Комментировать
Галатасарай
...
Манчестер Юнайтед
1 2.65 X 3.90 2 2.50
29.11 20:45

Два игрока атаки «Манчестер Юнайтед», Расмус Хёйлунн и Антони вернулись в общую группу «красных дьяволов» после полученных ранее повреждений.

Напомним, что Хёйлунн из-за мышечной травмы в матче с «Лутон Тауном» (1:0) в АПЛ пропустил недавний матч манкунианцев с «Эвертоном». У Антони также была не слишком серьёзная травма, но сейчас бразилец здоров.

«МЮ» сыграет сложнейший выездной матч в Стамбуле в рамках Лиги чемпионов против «Галатасарая» завтра, 29 ноября. На кону – дальнейшее продолжение борьбы в турнире. Пока что у англичан три очка и четвёртое место группы А, у стамбульцев и «Копенгагена» - по четыре балла.

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Евро-Футбол.Ру,
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