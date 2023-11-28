Модрич не попал в заявку «Реала» на матч с «Наполи»

Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич не сможет помочь своей команде в матче Лиги чемпионов с «Наполи».

«Сливочные» представили полную заявку на игру против «Наполи», в которую попал 21 футболист. Стоит сказать, что в списке отсутствует Модрич, который ранее получил небольшое повреждение.

По данным СМИ, существует вероятность, что 38-летний хавбек сможет сыграть в следующем матче чемпионата Испании с «Гранадой».

Встреча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Реалом» и «Наполи» состоится в среду, 29 ноября. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры, которая начнется в 23:00 по мск.