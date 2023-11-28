Тухель — о беспроигрышной серии «Баварии»: «Она доказывает, насколько сильна команда»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о внушительной серии команды в Лиге чемпионов.

Напомним, мюнхенский коллектив не проигрывает в групповом этапе на протяжении 38 матчей подряд.

— Это впечатляющая серия, которая почти лишила меня дара речи. Она доказывает, насколько сильна «Бавария», и что менталитет победителя является важной частью этого клуба, — приводит слова Тухеля пресс-служба мюнхенцев.

Завтра, 29 ноября, «Бавария» примет на своем поле «Копенгаген» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Старт поединка запланирован на 23:00 по мск. Не пропустите прямую текстовую трансляцию матча на портале LiveResult.