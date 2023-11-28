Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Тухель — о беспроигрышной серии «Баварии»: «Она доказывает, насколько сильна команда»

28 Ноября 2023 • 16:06 Комментировать
Бавария
...
Копенгаген
1 1.23 X 7.20 2 12.00
29.11 23:00

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о внушительной серии команды в Лиге чемпионов.

Напомним, мюнхенский коллектив не проигрывает в групповом этапе на протяжении 38 матчей подряд.

— Это впечатляющая серия, которая почти лишила меня дара речи. Она доказывает, насколько сильна «Бавария», и что менталитет победителя является важной частью этого клуба, — приводит слова Тухеля пресс-служба мюнхенцев.

Завтра, 29 ноября, «Бавария» примет на своем поле «Копенгаген» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Старт поединка запланирован на 23:00 по мск. Не пропустите прямую текстовую трансляцию матча на портале LiveResult.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель

Новости по матчу

27 Ноября
16:06
«Бавария» - ФК «Копенгаген»: прогноз и ставки БК Pinnacle
12:36
Бавария – Копенгаген: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов – 29 ноября 2023
16 Ноября
19:44
Кейн: Я пришёл в «Баварию», чтобы выиграть Лигу чемпионов
13 Ноября
20:22
Тухель рассказал, хотел бы он встретиться в Лиге чемпионов с «ПСЖ»
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАВАРИЯ КОПЕНГАГЕН
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
28.11.23 в 20:45
Лацио Лацио
Селтик Селтик
1.40 4.80 8.00
Видео
28.11.23 в 20:45
Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк
Антверпен Антверпен
2.14 3.50 3.40
Видео
28.11.23 в 23:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
1.29 6.20 9.00
Видео
28.11.23 в 23:00
Милан Милан
Боруссия Д Боруссия Д
2.14 3.60 3.30
Видео
28.11.23 в 23:00
Янг Бойз Янг Бойз
Црвена Звезда Црвена Звезда
1.68 4.20 4.60
Видео
28.11.23 в 23:00
Фейеноорд Фейеноорд
Атлетико М Атлетико М
3.45 3.55 2.08
Видео
28.11.23 в 23:00
Барселона Барселона
Порту Порту
1.63 4.30 4.90
Видео
28.11.23 в 23:00
ПСЖ ПСЖ
Ньюкасл Ньюкасл
1.74 4.10 4.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 28 Ноября
17:06 · Лига чемпионов
Хёйлунн и Антони – в общей группе «Манчестер Юнайтед» официально
17:00 · Лига чемпионов
Модрич не попал в заявку «Реала» на матч с «Наполи»
16:45 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «С момента первой игры с «Галатасараем» мы стали более стабильными»
16:06 · Лига чемпионов
Тухель — о беспроигрышной серии «Баварии»: «Она доказывает, насколько сильна команда»
15:56 · Лига чемпионов
​Анчелотти подчеркнул важность матча с «Наполи»
15:39 · Испания. Ла Лига
​Анчелотти: «Лунин не думает, что завтра будет его последний матч»
14:58 · Испания. Ла Лига
Карвахаль: «8 травм? Это не хорошо, но у других игроков появилась возможность себя проявить»
14:55 · Испания. Ла Лига
Карвахаль: «Мы хотим финишировать на первом месте в группе»
14:49 · Испания. Ла Лига
Тер Штеген сделал всё возможное для участия в матче с «Порту», но немец не успел восстановиться
14:31 · Англия. Премьер-лига
Уан-Биссака: «Я всё ещё поддерживаю связь с Заха, наши дуэли в «Кристал Пэласе» очень помогли мне»
12:51 · Испания. Ла Лига
Фелиш: «Я бы не назвал матч с «Порту» финалом»
12:16 · Лига чемпионов
Генич сделал прогноз на матч «ПСЖ» против «Ньюкасла»
12:08 · Лига чемпионов
Генич дал прогноз на матч «Реал» - «Наполи»
11:59 · Лига чемпионов
Аспиликуэта: «Матч с «Фейеноордом» очень важен для «Атлетико»
10:41 · Лига чемпионов
Консейсау поделился мнением о матче с «Барселоной»
Все новости
Рекомендуем