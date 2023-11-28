​Анчелотти подчеркнул важность матча с «Наполи»

В среду «Реал» проведёт домашний матч Лиги чемпионов против «Наполи». Главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти подчеркнул важность этого поединка.

«Завтрашняя игра очень важна. Она позволит нам закрыть вопрос на групповом этапе. Мы хотим выступить как можно лучше», - сказал Анчелотти журналистам на пресс-конференции.

«Реал» уже оформил путёвку в плей-офф Лиги чемпионов, но ещё не гарантировал себе первое место в группе. Чтобы решить эту задачу, команде Карло Анчелотти достаточно не проиграть «Наполи» в пятом туре.

Следить за матчем между «Реалом» и «Наполи» можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.