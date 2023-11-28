Генич сделал прогноз на матч «ПСЖ» против «Ньюкасла»

В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» на своем поле померяется силами с «Ньюкаслом». Своим мнением об этом матче поделился комментатор Константин Генич.

«Мне кажется, Париж должен выигрывать, брать реванш за поражение в Англии и выходить в лидеры в этой группе, Париж выиграет и тотал больше 1,5», - передает слова комментатора «РБ Спорт».

Матч «ПСЖ» против «Ньюкасла» состоится сегодня, 28 ноября, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Следить за подробной текстовой онлайн-трансляцией противостояния можно будет на Liveresult.ru.