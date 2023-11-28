Генич дал прогноз на матч «Реал» - «Наполи»

В матче пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА мадридский «Реал» на домашнем стадионе примет «Наполи». Об этом поединке высказался комментатор Константин Генич.

«От этого матча стоит ждать голы. Такая вывеска - это все же про голы. Если пять забили в первой игре, то почему бы не забить в ворота друг друга в ответной встрече. Мой прогноз - обе забьют», - приводит слова Константина «РБ Спорт».

Матч состоится в среду, 29 ноября. В преддверии этого поединка мадридский гранд с 12 набранными баллами лидирует в таблице группы С, а неаполитанская команда располагается на второй строчке.