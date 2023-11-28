Аспиликуэта: «Матч с «Фейеноордом» очень важен для «Атлетико»

Фланговый защитник Сесар Аспиликуэта, выступающий за мадридский «Атлетико», высказался о предстоящем поединке против роттердамского «Фейеноорда» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Эта игра по значимости будет сравнима с плей-офф. В случае победы мы выйдем в следующий раунд Лиги чемпионов. Команда максимально настроена и не хочет упустить эту возможность. Нам обязательно нужно набрать очки. Это наша цель», - передает слова испанского игрока газета Marca.

Поединок «Фейеноорда» против «Атлетико» пройдет в Нидерландах 28 ноября. Начало запланировано в 23:00 по мск.