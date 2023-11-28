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Лига чемпионов

Консейсау поделился мнением о матче с «Барселоной»

28 Ноября 2023 • 10:41 Комментировать

Наставник «Порту» Сержиу Консейсау высказался о предстоящей встрече с каталонской «Барселоной» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Впереди у нас матч против команды Хави. Этот соперник имеет очень большой опыт выступлений в Лиге чемпионов. Если мы сможем победить, то это будет отличный результат. Всегда чувствуется давление, нам нужно использовать его в позитивном ключе», - передает слова тренера пресс-служба УЕФА.

Поединок между «Барселоной» и «Порту» состоится сегодня, 28 ноября. Начало матча запланировано в 23:00 по московскому времени.

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