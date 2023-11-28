Генич: «Барселона» должна обыгрывать «Порту»

В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов каталонская «Барселона» на своем поле примет «Порту». Прогнозом на этот матч поделился футбольный комментатор Константин Генич.

«Барса» должна обыгрывать «Порту» и выходить в плей-офф с первого места. В строй вернулся Педри, но травму получил Гави, не в нужных кондициях де Йонг, поэтому вряд ли стоит ждать сверхоткрытый футбол», - передает слова комментатора «РБ Спорт».

Поединок состоится в Барселоне сегодня, 28 ноября, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

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