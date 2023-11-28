Тренер «РБ Лейпцига» Розе: «Матч с «Манчестер Сити» очень важен для нас»

Рулевой немецкого «РБ Лейпцига» Марко Розе пообщался с представителями СМИ в преддверии поединка против «Манчестер Сити» в групповом раунде Лиги чемпионов УЕФА.

«Это очень важный матч для нас. Нам нужна последовательность и спортивный голод. Это эталон топового уровня. Нужно привнести это на поле в игре с «горожанами», - передает слова специалиста пресс-служба немецкого клуба.

Перед пятым туром группового этапа Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» с девятью баллами занимает второе место в своей группе. Что касается «Манчестер Сити», то подопечные Хосепа Гвардиолы (12) располагаются на первой строчке.