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​Пиоли: «Боруссия» узнает, что такое «Сан-Сиро» в Лиге чемпионов»

28 Ноября 2023 • 05:35 Комментировать
Милан
...
Боруссия Д
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Через 17 ч. 3 мин.

Наставник итальянского «Милана» Стефано Пиоли очень надеется на помощь родной публики в важнейшем для «Милана» матче пятого тура группового раунда Лиги чемпионов. Поражение или даже ничья резко ухудшат ситуацию для «Милана» - ему нужно побеждать.

- Мы готовимся к тому, что соперник уйдет в оборону, но они еще не знают, что такое «Сан-Сиро» в матче Лиги чемпионов. Болельщики помогли нам достичь фантастических высот, - цитирует слова Стефано Пиоли итальянское новостное агентство ITASportPress.

Матч между «Миланом» и дортмундской «Боруссией» состоится во вторник вечером.


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Евро-Футбол.Ру,
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