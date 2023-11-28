Калабрия: «Боруссия» очень опасна в атаке, нас ждёт непростой матч»

Правый защитник «Милана» Давиде Калабрия рассказал, чего ждёт от предстоящего матча против дортмундской «Боруссии».

Коллектив Стефано Пиоли встретится с соперником из Бундеслиги в домашнем матче пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов. Поединок пройдёт во вторник.

«Игра против одарённых соперников может вызвать много трудностей, но также делает тебя сильнее. Это именно то, чего мы хотим.

Я ожидаю открытой игры. «Боруссия» очень опасна в атаке, любит контратаковать. Мы сделаем всё, чтобы болельщики нами гордились», – заявил капитан «россонери» на предматчевой пресс-конференции.

«Милан» занимает третье место в группе с пятью набранными очками. «Боруссия» возглавляет квартет, имея на своём счету семь баллов.