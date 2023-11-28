Пиоли высказался о важности матча против «Боруссии» Дортмунд

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли ответил на вопросы журналистов в преддверии матча Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

Встреча состоится во вторник на «Сан-Сиро». После четырёх туров группового этапа «россонери» располагаются на четвёртой строчке с пятью набранными очками. «Боруссия» лидирует в квартете – в её активе шесть баллов.

«Это очень важный матч. Можно сказать, что для нашей группы это поворотный момент. «Боруссия» – сильная команда, способная доставить трудности. Нам придётся отдавать все силы на протяжении 95 минут. Уверен, болельщики очень помогут нам. Задача игроков – выложиться на 100%. Думаю, они меня не разочаруют. Для нас крайне важно пройти дальше в Лиге чемпионов», – цитирует TMW Пиоли.