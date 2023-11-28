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Луис Энрике: «Ньюкасл» очень интенсивно прессингует, но подход «ПСЖ» останется прежним»

28 Ноября 2023 • 00:14 Комментировать
ПСЖ
...
Ньюкасл
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Через 21 ч. 47 мин.

Рулевой «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике поделился мыслями о предстоящем матче против «Ньюкасла».

Во вторник парижане попробуют взять реванш за крупное поражение от «сорок» в Англии (1:4). После четырёх туров группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» занимает вторую строчку в квартете с шестью очками, «Ньюкасл» – последний с четырьмя баллами.

«Игроки «Ньюкасла» очень сильны физически, команда прессингует крайне интенсивно и высоко. Мы знаем, что так будет и завтра, мы должны быть готовы к этому. Наш подход не меняется от матча к матчу – мы намерены владеть мячом на чужой половине, чтобы не позволять оппонентам угрожать нашим воротам. В Лиге чемпионов уровень соперников выше, но наши цели остаются теми же», – заявил на пресс-конференции Энрике.

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