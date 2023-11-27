Хау – о матче с «ПСЖ»: «Для нас это решающая игра, мы отдадим все силы»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау рассказал, что думает о предстоящей встрече с «Пари Сен-Жермен».

Во вторник «сороки» проведут выездной матч групповой стадии Лиги чемпионов против парижан. После четырёх туров английский коллектив занимает последнюю строчку в квартете с четырьмя набранными очками.

«Наша команда находится в хорошем настроении после недавней победы в АПЛ над «Челси» [4:1]. Что касается «ПСЖ», то судить об уровне такого соперника трудно – в этой команде мы можем наблюдать качественных игроков на всех позициях. Мы должны проявить себя настолько успешно, насколько способны, нам нужно достичь своего предела. Для нас это решающий момент в Лиге чемпионов, и мы отдадим все силы», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Хау.