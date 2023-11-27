Терзич: «Многие говорили, что у «Боруссии» нет шансов, но сейчас мы лидируем в группе»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич побеседовал с журналистами в преддверии матча с «Миланом».

«Шмели» сыграют против «россонери» на «Сан-Сиро» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. В настоящий момент дортмундцы возглавляют квартет с 7 набранными очками, опережая «ПСЖ» (6), «Милан» (5) и «Ньюкасл» (4).

«Я знаком с атмосферой «Сан-Сиро» по матчу с «Интером». Я знаю, какое давление может оказывать этот стадион. Мы рады возможности сыграть на этом великом стадионе. «Милан» – очень серьёзный соперник. Меня впечатлило, как дисциплинированно команда защищалась в матче против «ПСЖ».

После первого тура многие говорили, что у нас нет шансов выйти в плей-офф, но сейчас мы лидируем в группе. Наша задача – попасть в 1/8 финала», – сказал Терзич на пресс-конференции.