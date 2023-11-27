Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Ривалдо: Холанн и Мбаппе будут бороться за «Золотой мяч»

27 Ноября 2023 • 21:23 Комментировать (1)

Бывший футболист «Барселоны» Ривалдо ответил на вопрос о том, кто будет бороться за «Золотой мяч» в ближайшие годы.

«Наверное, Холанн и Мбаппе будут между собой распределять «Золотые мячи». Думаю, что они оба являются великими футболистами», — заявил Ривалдо на YouTube-канале «Мяч Production».

Экс-игрок добавил, что бразильский нападающий «Аль-Хиляля» Неймар не достоин «Золотого мяча».

Напомним, действующим обладателем данной награды является аргентинский футболист «Интер Майами» Лионель Месси, который в прошлом году стал чемпионом мира вместе со своей национальной командой.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ривалдо Манчестер Сити ПСЖ Золотой Мяч Неймар Килиан Мбаппе Эрлинг Холанн Аль-Хиляль Эр-Рияд ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
InterSan
27 Ноября 2023 в 21:32
На сегодняшний день - Беллингем - самый адекватный вариант на получение.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
28.11.23 в 20:45
Лацио Лацио
Селтик Селтик
1.40 4.80 8.00
Видео
28.11.23 в 20:45
Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк
Антверпен Антверпен
2.14 3.50 3.40
Видео
28.11.23 в 23:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
1.29 6.20 9.00
Видео
28.11.23 в 23:00
Милан Милан
Боруссия Д Боруссия Д
2.14 3.60 3.30
Видео
28.11.23 в 23:00
Янг Бойз Янг Бойз
Црвена Звезда Црвена Звезда
1.68 4.20 4.60
Видео
28.11.23 в 23:00
Фейеноорд Фейеноорд
Атлетико М Атлетико М
3.45 3.55 2.08
Видео
28.11.23 в 23:00
Барселона Барселона
Порту Порту
1.63 4.30 4.90
Видео
28.11.23 в 23:00
ПСЖ ПСЖ
Ньюкасл Ньюкасл
1.74 4.10 4.40
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 27 Ноября
21:36 · Испания. Ла Лига
Симеоне: «Для меня важны все матчи»
21:23 · Лига чемпионов
Ривалдо: Холанн и Мбаппе будут бороться за «Золотой мяч» 1
18:11 · Лига чемпионов
​Гвардиол: «Когда Холанна меняли, я сказал: «Наконец-то»
16:44 · Лига чемпионов
​Сарри – о предсказуемости «Лацио»: «Это клише - «Барселона» побеждала на протяжении 10 лет, хотя играла одинаково»
16:42 · Франция. Лига 1
Витинья рассказал, как «ПСЖ» собирается обыграть «Ньюкасл»
16:29 · Англия. Премьер-лига
Гвардиол: «Поражение 0:7 от «Манчестер Сити»? Я бы хотел поскорее это забыть»
16:17 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Мы хотим финишировать первыми в группе, ведь это престижно»
16:09 · Испания. Ла Лига
Хави: «Сыграет ли тер Штеген в матче с «Порту»? Завтра мы проверим его состояние»
15:48 · Испания. Ла Лига
В «Реале» надеются, что Модрич сможет сыграть с «Наполи»
15:39 · Испания. Ла Лига
Хави: «Матч с «Порту» будет для нас жизненно важным»
15:31 · Испания. Ла Лига
Лапорта: «Мы полностью уверены в Хави»
15:13 · Испания. Ла Лига
Канселу: «Порту» доставил нам много проблем в первом матче, это очень агрессивная команда»
14:53 · Испания. Ла Лига
​Хави знает, что его положение в «Барселоне» может оказаться под угрозой слухи
13:36 · Испания. Ла Лига
Тер Штеген вряд ли сыграет с «Порту»
13:27 · Лига чемпионов
​Реал – Наполи: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов – 29 ноября 2023
Все новости
Рекомендуем