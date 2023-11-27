Ривалдо: Холанн и Мбаппе будут бороться за «Золотой мяч»

Бывший футболист «Барселоны» Ривалдо ответил на вопрос о том, кто будет бороться за «Золотой мяч» в ближайшие годы.

«Наверное, Холанн и Мбаппе будут между собой распределять «Золотые мячи». Думаю, что они оба являются великими футболистами», — заявил Ривалдо на YouTube-канале «Мяч Production».

Экс-игрок добавил, что бразильский нападающий «Аль-Хиляля» Неймар не достоин «Золотого мяча».

Напомним, действующим обладателем данной награды является аргентинский футболист «Интер Майами» Лионель Месси, который в прошлом году стал чемпионом мира вместе со своей национальной командой.