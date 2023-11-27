​Гвардиол: «Когда Холанна меняли, я сказал: «Наконец-то»

Защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол вспомнил, как он играл против Эрлинга Холанна в прошлом сезоне, выступая за «РБ Лейпциг». Та игра завершилась победой «горожан» со счётом 7:0, Холанн забил пять голов.

«Я очень ждал встречи с Холанном в прошлом сезоне, но всё закончилось не очень хорошо. Он забил пять голов за 60 минут. Когда Холанна меняли, я сказал: «Наконец-то», - сказал Гвардиол на пресс-конференции.

Во вторник «Манчестер Сити» примет «РБ Лейпциг» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 22:45 по московскому времени.