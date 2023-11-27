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Тер Штеген может сыграть в следующем матче «Барселоны»

27 Ноября 2023 • 11:43 Комментировать

Немецкий голкипер Марк-Андре тер Штеген, пропустивший последний матч «Барселоны» из-за болей в спине, близок к возвращению в строй. Об этом рапортуют журналисты AS.

По информации источника, вратарь может вернуться в состав «сине-гранатовых» в предстоящем матче группового этапа Лиги чемпионов против «Порту». Поединок состоится во вторник, 28 ноября.

В текущем сезоне 31-летний голкипер провел 13 поединков в рамках чемпионата Испании. Марк-Андре пропустил 13 мячей, а в шести матчах сохранил свои владения в неприкосновенности. Контракт немца с «сине-гранатовыми» рассчитан до лета 2028 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Марк-Андре Тер Штеген
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