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Лига чемпионов

Педри поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Порту»

26 Ноября 2023 • 18:54 Комментировать
Барселона
...
Порту
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28.11 23:00

Нападающий каталонской «Барселоны» Педри поделился ожиданиями от предстоящего матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Порту».

Испанец отметил, что матч получится сложным, ведь соперники в Лиге чемпионов всегда сильны и с ними тяжело бороться.

«Но мы должны победить любой ценой. «Порту» сложная команда, но я думаю, мы их преодолеем и сможем выйти в плей-офф», - приводит слова Педри пресс-служба каталонского клуба.

После четырёх туров о обеих команд по девять очков в активе.

Игра состоится во вторник, 28 ноября. Свисток о начале поединка прозвучит в 23:00 по московскому времени. 

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