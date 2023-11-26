Педри поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Порту»

Нападающий каталонской «Барселоны» Педри поделился ожиданиями от предстоящего матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Порту».

Испанец отметил, что матч получится сложным, ведь соперники в Лиге чемпионов всегда сильны и с ними тяжело бороться.

«Но мы должны победить любой ценой. «Порту» сложная команда, но я думаю, мы их преодолеем и сможем выйти в плей-офф», - приводит слова Педри пресс-служба каталонского клуба.

После четырёх туров о обеих команд по девять очков в активе.

Игра состоится во вторник, 28 ноября. Свисток о начале поединка прозвучит в 23:00 по московскому времени.