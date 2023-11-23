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Лига чемпионов

«ПСЖ» оштрафован на внушительную сумму

23 Ноября 2023 • 08:12 Комментировать

В УЕФА вынесли вердикт по поединку групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА между «ПСЖ» и «Миланом». Встреча завершилась крупной победой парижан со счетом 3:0.

Как информирует Mundo Deportivo, французский гранд оштрафован на 98 тысяч евро за использование болельщиками пиротехники, выбегание фанатов на футбольное поле и блокировку проходов на стадионе. «Милан», в свою очередь, был наказан на 23 тысячи за поведение своих фанатов.

По итогам четырех проведенных туров «ПСЖ» набрал шесть баллов и занимает второе место в таблице. Что касается «Милана», то «россонери» с пятью очками идут на третьей позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан ПСЖ
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