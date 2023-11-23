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Магуайр: «Чтобы обыграть «Баварию», мы должны заставить «замолчать» Кейна»

23 Ноября 2023 • 02:02 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Бавария
12.12 23:00

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр высказался о предстоящей встрече с Гарри Кейном в Лиге чемпионов.

12 декабря «красные дьяволы» примут в родных стенах «Баварию» с Кейном в рамках последнего тура группового этапа. Мюнхенцы уже гарантировали себе участие в плей-офф, а вот для «Юнайтед» эта встреча может иметь определяющее значение – сейчас команда Эрика тен Хага занимает четвёртую строчку в квартете.

«Кейн действительно хорошо сыграл против нас в Мюнхене. Если мы собираемся обыграть «Баварию» на «Олд Траффорд», нам необходимо заставить Гарри «замолчать», – поведал в интервью The Standard Магуайр.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Юнайтед Гарри Кейн Гарри Магуайр ещё теги

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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БАВАРИЯ
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