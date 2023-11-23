Магуайр: «Чтобы обыграть «Баварию», мы должны заставить «замолчать» Кейна»

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр высказался о предстоящей встрече с Гарри Кейном в Лиге чемпионов.

12 декабря «красные дьяволы» примут в родных стенах «Баварию» с Кейном в рамках последнего тура группового этапа. Мюнхенцы уже гарантировали себе участие в плей-офф, а вот для «Юнайтед» эта встреча может иметь определяющее значение – сейчас команда Эрика тен Хага занимает четвёртую строчку в квартете.

«Кейн действительно хорошо сыграл против нас в Мюнхене. Если мы собираемся обыграть «Баварию» на «Олд Траффорд», нам необходимо заставить Гарри «замолчать», – поведал в интервью The Standard Магуайр.