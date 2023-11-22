Из звёзд с травмами «крестов» собрали целую символическую сборную

По ходу нынешнего сезона немало известных футболистов попадали в лазарет с травмами колена в виде разрыва крестообразной связки. Повреждение «крестов» считается одним из самых серьёзных, ведь футболисты от таких травм восстанавливаются очень долго. Журналисты S90 смогли составить целую сборную из игроков, которые получали такие травмы в этом сезоне. Эта сборная выглядит так:

Куртуа – Тимбер, Фофана, Милитао, Мингс – Гави, Буэндия, Перишич – Пино, Неймар, Эмболо.

Отметим, что сразу два игрока из этой символической сборной представляют «Реал» - Тибо Куртуа и Эдер Милитао.