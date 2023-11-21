Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Роналдиньо грозит конфискация имущества слухи

21 Ноября 2023 • 16:42 Комментировать

Бывший футболист «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо может потерять часть своего имущества из-за долгов.

Как утверждает Mail Sport, известный экс-игрок задолжал бразильской налоговой определенную сумму денег. Сообщается, что в счет долга у 43-летнего Роналдиньо могут отобрать два крупных объекта недвижимости.

Напомним, за свою футбольную карьеру бразилец успел поиграть в ведущих клубах Европы, среди которых каталонская «Барселона», французский «ПСЖ» и итальянский «Милан».

Стоит сказать, что Роналдиньо является обладателем «Золотого мяча», который он выиграл в 2005 году.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Роналдиньо
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 21 Ноября
16:42 · Лига чемпионов
Роналдиньо грозит конфискация имущества слухи
10:57 · Лига чемпионов
Пике вспомнил последнюю победу «Реала» в Лиге чемпионов 1
20 Ноября
19:23 · Лига чемпионов
Месси – 31-й, а Роналду вообще нет в списке: Рейтинг лучших нападающих нулевых годов
18:33 · Россия. Премьер-лига
​«Вы чего не радуетесь?» Попов вспомнил об известной победе «Рубина» над «Барселоной»
17:03 · Португалия. Примейра-лига
В «Бенфике» пообещали не продавать игроков после слабой игры в Лиге чемпионов
16:15 · Лига чемпионов
​Месси – самый дорогой футболист в категории 34+
18 Ноября
21:29 · Италия. Серия А
​Беннасер - о голе «Наполи»: «Сыграл плохой матч, но забил - и всё окупилось»
16:28 · Лига чемпионов
Роналдо назвали лучшим нападающим 90-х годов
04:47 · Италия. Серия А
Педро назвал фаворита Лиги чемпионов
16 Ноября
19:44 · Лига чемпионов
Кейн: Я пришёл в «Баварию», чтобы выиграть Лигу чемпионов
10:40 · Испания. Ла Лига
Симеоне: «Я не одержим победой в Лиге чемпионов»
01:36 · Лига чемпионов
​Женский «Лион» снова забил 9 голов в матче Лиги чемпионов
15 Ноября
22:04 · Лига чемпионов
​Милан хочет принять финал Лиги чемпионов в 2027 году
21:11 · Россия. Премьер-лига
​Тукманов не верит, что арабский клуб примет участие в Лиге чемпионов
20:34 · Лига чемпионов
Колыванов предположил, что в Лигу чемпионов УЕФА могут позвать и «Интер Майами»
Все новости
Рекомендуем