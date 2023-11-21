Бывший футболист «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо может потерять часть своего имущества из-за долгов.

Как утверждает Mail Sport, известный экс-игрок задолжал бразильской налоговой определенную сумму денег. Сообщается, что в счет долга у 43-летнего Роналдиньо могут отобрать два крупных объекта недвижимости.

Напомним, за свою футбольную карьеру бразилец успел поиграть в ведущих клубах Европы, среди которых каталонская «Барселона», французский «ПСЖ» и итальянский «Милан».

Стоит сказать, что Роналдиньо является обладателем «Золотого мяча», который он выиграл в 2005 году.