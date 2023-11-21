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Лига чемпионов

Пике вспомнил последнюю победу «Реала» в Лиге чемпионов

21 Ноября 2023 • 10:57 Комментировать (1)

Бывший футболист каталонской «Барселоны» Херард Пике вспомнил о триумфе мадридского «Реала» в Лиге чемпионов сезона-2021/2022.

«Выигрыш Лиги чемпионов имеет большое значение. Я не собираюсь как-то принижать заслуги «Реала». Однако было видно, что в том розыгрыше мадридцы были не лучше, чем их соперники. В том турнире было много невероятных вещей и камбэков. Чего только стоит победа над «Манчестер Сити», - передает слова Херарда Madrid Universal.

Напомним, что в финальном поединке Лиги чемпионов сезона-2021/2022 мадридский гранд минимально одолел английский «Ливерпуль» (1:0).

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Херард Пике
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Комментарии (1)
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Sergey999
21 Ноября 2023 в 11:50
Пике редкостный додик)
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