Пике вспомнил последнюю победу «Реала» в Лиге чемпионов

Бывший футболист каталонской «Барселоны» Херард Пике вспомнил о триумфе мадридского «Реала» в Лиге чемпионов сезона-2021/2022.

«Выигрыш Лиги чемпионов имеет большое значение. Я не собираюсь как-то принижать заслуги «Реала». Однако было видно, что в том розыгрыше мадридцы были не лучше, чем их соперники. В том турнире было много невероятных вещей и камбэков. Чего только стоит победа над «Манчестер Сити», - передает слова Херарда Madrid Universal.

Напомним, что в финальном поединке Лиги чемпионов сезона-2021/2022 мадридский гранд минимально одолел английский «Ливерпуль» (1:0).